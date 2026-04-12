Missione Papa in Africa | il grido per una pace che sia azione

Il Papa ha annunciato una visita in Africa, portando un messaggio di pace rivolto alle popolazioni del continente. Prima di partire, ha sottolineato l’importanza di agire concretamente per favorire la pace e la stabilità. La sua comunicazione ha generato commenti e discussioni tra gli esperti, che si sono concentrati sulla necessità di un impegno reale per risolvere le tensioni locali. La visita è prevista nei prossimi giorni e si concentrerà su diversi paesi africani.

Il messaggio di pace lanciato da Papa Leone XIV in vista del suo imminente spostamento in Africa ha scatenato una riflessione profonda sulla responsabilità globale. Kamel Ghribi, vicepresidente del gruppo San Donato, ha sottolineato come le parole del Pontefice non siano semplici dichiarazioni formali, ma un richiamo che interroga l’intera comunità internazionale, chiedendo di non restare immobili davanti alle attuali tensioni e fratture mondiali. La missione pontificia come motore per il dialogo internazionale. L’Africa è stata scelta dal Santo Padre come terreno simbolico e concreto per rilanciare un concetto universale: la pace deve essere intesa come un impegno pratico, non come un ideale irraggiungibile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Missione Papa in Africa: il grido per una pace che sia azione Un grido di pace che unisce: anche Forlì risponde all'invito di Papa Leone XIVUn invito forte, accorato, che attraversa tutta la cristianità e arriva anche nelle comunità locali. Leggi anche: Papa e la Messa del Crisma: nell’ora oscura della storia, rinnovare missione Cristo che porta pace