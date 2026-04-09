A Lampedusa il ricordo di Papa Bergoglio | proiezione del documentario L’Argentina di Francesco
A pochi giorni dalla scomparsa di Papa Francesco, l’isola di Lampedusa si appresta a ricordarlo con una proiezione pubblica del documentario
Lampedusa si prepara a ricordare Papa Francesco con un momento di riflessione pubblica a pochi giorni dal primo anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 21 aprile del 2025. L’isola non è un luogo qualunque per la memoria del pontefice: fu infatti proprio qui che scelse di compiere il primo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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Un documentario di Eugenio Bonanata sulle orme di Papa Bergoglio L’Osservatore Romano x.com
Asti ricorda Papa Francesco: un viaggio alle radici di Jorge Mario Bergoglio con il film "L'Argentina di Francesco" - facebook.com facebook