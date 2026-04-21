Accadde oggi | 21 aprile muore Papa Francesco

Il 21 aprile si è verificata la morte di Papa Francesco. La notizia ha preso piede il giorno dopo, che era il Lunedì dell’Angelo, in coincidenza con la domenica di Pasqua. La mattina, il Papa era apparso sulla loggia della basilica, e poi, nel corso della giornata, si è appresa la scomparsa. La notizia ha avuto un impatto in tutto il mondo religioso e ha portato a diverse reazioni ufficiali.

La morte di Papa Francesco è avvenuta il 21 aprile 2025, giorno del Lunedì dell’Angelo, nel suo appartamento privato alla Domus Sanctae Marthae. L’annuncio è stato dato dal camerlengo Kevin Joseph Farrell; la tristissima notizia in pochi minuti ha scosso il mondo. Due mesi prima era stato ricoverato presso il Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite.Eletto il 13 marzo 2013 all’età di 76 anni, papa Francesco, al secolo Jorge Mario Bergoglio, aveva iniziato il proprio pontificato in buona salute, nonostante convivesse con disturbi polmonari cronici, dovuti in parte alla lobectomia polmonare subita all’età di 21 anni. Dal 2020, in inverno, era frequentemente soggetto ad attacchi di influenza e bronchite.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 21 aprile, muore Papa Francesco Inside the Vatican: Who really holds the power Notizie correlate Accadde oggi: 2 aprile, muore Papa Giovanni Paolo IIIl 2 aprile 2005, circondato dalla sua gente, morì il pontefice Giovanni Paolo II, grande figura del Novecento e testimone della dolorosa storia... Accadde oggi: 13 marzo, l’elezione di Papa FrancescoLa sera del 13 marzo 2013 a Roma pioveva e faceva freddo, ma quando dal camino della Cappella Sistina uscì la tanto attesa fumata bianca, che... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L'oroscopo di martedì 21 aprile 2026: le stelle sotto la Torre; Le Prime Pagine dei giornali di giovedì 16 aprile 2026; Accadde oggi: 20 aprile, ecco il primo barattolo di Nutella; Accadde oggi: 19 aprile, i Simpson debuttano in TV. Un concerto per ricordare Papa FrancescoEvento gratuito il 21 aprile all’Auditorium Conciliazione, promosso dalla fondazione pontificia Scholas Occurrentes. Sul palco, tra gli altri, Arisa e nel foyer le opere di Maupal ... romasette.it Papa Francesco: Tv2000, domani una serata speciale nel primo anniversario della morteTv2000, in occasione del primo anniversario della morte di Papa Francesco, martedì 21 aprile dedicherà una serata commemorativa al Pontefice argentino, con due opere che ne restituiscono il ritratto u ... agensir.it RICORDANDO il PAPA Francesco Prina Avevo ricordato il Pontefice Francesco nel mio libro: “La papamobile che volò nel Paese dei Più " E’ una splendida domenica di primavera. Nella Piazza San Pietro, gremita di fedeli, si celebra il Regina Coeli. Una eleg - facebook.com facebook E' già passato un anno. Ma l'amore non passa. L'amore può solo crescere. Come la gratitudine. Grazie Papa Francesco x.com