danneggiato il giardino del pallaio era stato recuperato un anno fa

Il giardino del Pallaio a Caldine, che era stato recuperato un anno fa, è stato nuovamente danneggiato. Non sono stati ancora resi noti i dettagli sulle modalità o le cause del danno. La riqualificazione precedente aveva portato a un miglioramento dell’area, che ora si trova di fronte a un nuovo intervento di manutenzione. La situazione viene segnalata alle autorità competenti per le verifiche del caso.

Un anno dopo l’importante intervento di recupero, il giardino del Pallaio a Caldine è stato nuovamente danneggiato. I vandali hanno divelto la recinzione della pista da gioco per le bocce, piegando e abbattendo le paline di metallo e un tratto della rete presente. Non è dato sapere se l’atto vandalico è legato ai bivacchi serali, quando il giardino diventa ritrovo di gruppetti di ragazzi che, per stare più comodi, hanno anche prelevato due dei tavoli dell’area pic-nic per piazzarli nel mezzo della pista del pallaio e abbandonando, poco lontano, lattine di birra, sacchetti e perfino una bottiglia di vodka. Il principale spazio ricreativo di Caldine, infatti, è punto di ritrovo privilegiato di gruppetti di ragazzi che qui trascorrono la serata in allegria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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