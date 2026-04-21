Papa Francesco un anno dalla scomparsa

A un anno dalla scomparsa di Papa Francesco, si ricordano i momenti più significativi del suo pontificato. Numerosi eventi e iniziative sono stati organizzati in diverse parti del mondo per commemorare la sua figura. Sono stati pubblicati articoli e servizi televisivi che ripercorrono la sua vita e il suo ruolo nella Chiesa. La data ha suscitato riflessioni e incontri tra i fedeli e gli addetti ai lavori.

Un ricordo di Papa Francesco ad un anno dalla sua scomparsa. Servizio di Paolo Fucili TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Francesco, un anno dalla scomparsa Papa Francesco, un anno dalla scomparsa Notizie correlate L'omaggio dell'arcidiocesi a Papa Francesco a un anno dalla scomparsa: si presenta il volume "Francesco Magno"L'arcidiocesi di Agrigento rende omaggio a Papa Francesco nel primo anniversario della sua scomparsa con un evento che intreccia editoria, arte e... Poste, francobollo dedicato a Papa Francesco a un anno dalla scomparsaUn francobollo commemorativo dedicato a Papa Francesco a un anno dalla scomparsa è stato presentato oggi a Palazzo Piacentini. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Un anno senza Papa Francesco: cosa ci ha lasciato; Le celebrazioni in ricordo di Papa Francesco; La tv ricorda Papa Francesco, a un anno dalla scomparsa; Papa Francesco, un anno dopo: una lapide in Santa Maria Maggiore per ricordare le sue 126 visite alla Salus Populi Romani. Papa Francesco, un anno dopo: il ricordo dell’ultimo abbraccio in piazza San PietroOggi ricorre il primo anniversario della scomparsa del Pontefice. Ricordiamo insieme il suo ultimo abbraccio ai fedeli in Piazza San Pietro, avvenuto nel giorno di Pasqua ... iodonna.it A un anno dalla morte, Papa Francesco nel ricordo del vescovo NapolioniIl Papa venuto dalla fine del mondo, il Papa degli ultimi, il Papa delle genti. Un Pontefice che è stato prima di tutto un uomo e che, con i suoi gesti e le sue parole, ha saputo cambiare la Chiesa ... cremonaoggi.it #PapaFrancesco svelata la lapide a Santa Maria Maggiore, sostò 126 volte davanti alla Salus Populi Romani È stata svelata oggi, nel primo anniversario della morte di Papa Francesco, la lapide commemorativa posta nella Cappella Paolina della Basili x.com Ricordiamo Papa Francesco, a un anno dalla sua scomparsa, con queste sue parole. - facebook.com facebook