A dieci giorni dalla scomparsa di Papa Francesco, l'Associazione culturale L’Olmo di Levate organizza un incontro dedicato alle grandi questioni attuali. L'evento si svolgerà nel comune ed è pensato per affrontare temi di attualità e riflessioni sul nostro tempo. La data scelta ricorda il primo anniversario della scomparsa del Papa.

Appuntamento sabato 11 aprile alla sala civica: interverrà il professor Giuseppe Trapani, giornalista per il Riformista e scrittore A dieci giorni dal primo anniversario della scomparsa di papa Francesco (21 aprile 2025), l’Associazione culturale L’Olmo di Levate propone un incontro culturale dedicato alle grandi domande del nostro tempo. Il primo incontro, in programma sabato 11 aprile alle 17:30 alla Sala Civica di piazza Amedeo Duca d’Aosta, propone una conferenza dal titolo Sei personaggi in ricerca teologica. Sei parole per comprendere la storia della teologia cristiana. Il punto di partenza è un’immagine potente lasciata da Bergoglio: la teologia come navigazione in mare aperto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

Papa Leone XIV nel segno di San Francesco: la preghiera per l’anno giubilare, un tempo nuovoIn occasione dell’Anno Giubilare Francescano, Papa Leone XIV ha composto una preghiera speciale per tutti i fedeli.

Leggi anche: Papa Leone XIV a Termini: “Qui le contraddizioni del nostro tempo”

Approfondimenti e contenuti su Papa Francesco

Temi più discussi: Un anno senza Papa Francesco, a Levate incontro sulle grandi domande del nostro tempo; Papa Francesco, una nuova speranza per le relazioni tra musulmani e cattolici; Ad Asti la presentazione del documentario L’Argentina di Francesco; Il Papa promette misericordia ai pedofili - Appunti.

Papa Francesco: eredità di umanità, giustizia e pace, riflessione sui poveri e visione profetica globaleTra poco più di un mese faremo memoria della morte di Papa Francesco, che continua ad essere memoria e luce per tanti cristiani e uomini di buona volontà. globalist.it

Papa: Un anno segnato da eventi dolorosi, guerre e la morte di FrancescoIl Pontefice, nell'ultima udienza del 2025, ha inoltre esortato a meditare su ciò che il Signore ha fatto per noi nell'anno passato, come pure a fare un onesto esame di coscienza Viviamo questo ... rainews.it

“Una domanda a cui non sono mai riuscito a rispondere e che alcune volte mi scandalizza un po’ è: perché soffrono i bambini” - Ricordiamo le parole di Papa Francesco a Che Tempo Che Fa. - facebook.com facebook

Per tutti i tifosi di Papa Francesco, per tutti quelli che "non è il mio Papa", per tutti quelli "si, ma #Pizzaballa..." Il Papa non ha potere politico, solo i governanti guerrafondai come Trump, Netanyahu, Putin e tutti i guerrafondai, terroristi, HANNO SCELTO di iniziar x.com