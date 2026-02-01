Francesco Calogero, uno dei più noti fisici italiani, è morto a Roma a 90 anni. La sua morte ha colpito la comunità scientifica e non solo. Calogero era conosciuto per il suo impegno nel promuovere il disarmo e la pace, oltre alle sue ricerche di livello internazionale nel campo della fisica teorica. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della scienza e della cultura.

Firenze, 1 febbraio 2026 – Francesco Calogero, fisico teorico di fama mondiale, simbolo dell'eccellenza scientifica italiana e instancabile difensore del disarmo e della pace, è morto sabato 31 gennaio a Roma all'età di 90 anni. Era nato a Fiesole il 6 febbraio 1935. Figlio del filosofo Guido Calogero, Francesco trascorse parte della sua infanzia a Scanno, in Abruzzo, dove il padre era stato confinato dal regime fascista. Qui ebbe la possibilità di entrare in contatto con importanti intellettuali antifascisti, tra cui Gaetano Fichera, che lo introdusse alle prime idee di matematica, e Carlo Azeglio Ciampi, allievo di suo padre alla Scuola Normale di Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - È morto Francesco Calogero, fisico e instancabile difensore del disarmo e della pace

Approfondimenti su Calogero Firenze

È scomparso a Roma, all’età di 90 anni, il fisico teorico Francesco Calogero.

È morto ieri a Roma Francesco Calogero, uno dei più noti fisici teorici italiani.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Calogero Firenze

Argomenti discussi: È morto Francesco Calogero, fisico Nobel per la Pace con Pugwash nel 1995; Miriam Leone: Diventare madre la scelta più coraggiosa. Ho detto no a Domenica In, a 30 anni sono andata in analisi; Lavori sulla rete elettrica, modifiche alla viabilità in diverse zone della città; Valentino detestava il mio film, ma alla Mostra di Venezia scoppiò in lacrime: il regista Matt Tyrnauer racconta il dietro del quinte...

È morto Francesco Calogero, fisico e instancabile difensore del disarmo e della paceNato a Fiesole, è stato uno scienziato di fama mondiale, padre del sistema Calogero-Moser e instancabile promotore del disarmo nucleare, ha dedicato la vita alla fisica teorica e alla pace globale. Av ... lanazione.it

È morto Francesco Calogero, fisico Nobel per la Pace con Pugwash nel 1995Scienziato di fama mondiale, padre del sistema Calogero-Moser e instancabile promotore del disarmo nucleare, ha dedicato la vita alla fisica teorica e alla pace globale ... adnkronos.com

«Esprimeva amarezza nel constatare come la parola "disarmo", che per lui era stata una ragione di vita, fosse spesso sostituita da quella di "riarmo", a sottolineare la drammaticità dei tempi contemporanei. » Francesco Calogero, una delle figure più autorevoli - facebook.com facebook