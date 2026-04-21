Papa Francesco | il ricordo di Iva Zanicchi a un anno dalla morte del Pontefice

A un anno dalla morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile 2025, una nota cantante ha condiviso un ricordo in un’intervista esclusiva. La cantante ha espresso alcune parole in merito alla perdita del Papa, ricordando l’evento e il suo rapporto con lui. La notizia viene riportata da Novella 2000, che ha pubblicato l’intervista nel suo ultimo numero.

A ormai un anno dalla morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile 2025, la cantante lo ricorda in esclusiva per Novella 2000. Zanicchi non ha mai fatto segreto della propria profonda fede cattolica. «Un ricordo molto tenero, affettuoso. Quando l’ho incontrato ero molto emozionata, ma abbiamo parlato. Non stava bene e avevano detto, a me e agli altri artisti che avrebbero partecipato all’evento, che saremmo stati semplicemente presentati, un vescovo avrebbe detto il nostro nome e noi, senza nemmeno prendergli la mano, avremmo dovuto fare solo un inchino e andare via. Quando mi hanno presentato sono rimasta lì, mica mi sono mossa e se non mi tiravano via ero ancora là.🔗 Leggi su Novella2000.it

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