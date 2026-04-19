Un anno dalla morte di Papa Francesco il vaticanista Salvatore Cernuzio | Non era una personalità facile alcuni lati del carattere potevano risultare spigolosi ma aveva grandi slanci sapeva parlare al mondo intero

A un anno dalla scomparsa di Papa Francesco, il vaticanista Salvatore Cernuzio ha pubblicato un nuovo ritratto inedito che analizza il rapporto del Papa con il mondo e con le persone. Nel libro, si evidenziano alcune caratteristiche della sua personalità, come la presenza di aspetti spigolosi e la capacità di comunicare con grande apertura. Il testo offre uno sguardo approfondito sulla figura di Bergoglio, svelando dettagli della sua vita e del suo stile di leadership.

Proprio da quest’incontro inaspettato, avvenuto il 17 febbraio dello scorso anno, nella stanza blindata del Policlinico Gemelli, prende il via Padre. Un ritratto inedito di Papa Francesco, edito da Piemme, in cui il giovane vaticanista racchiude la testimonianza di un eccezionale rapporto filiale instaurato con Jorge Mario Bergoglio. «Questo libro nasce come atto di riconoscenza verso un uomo, un Papa, che ha cambiato la vita di tutti e toccato il cuore di molti» così Cernuzio introduce le pagine a cui non affida semplicemente il resoconto di un pontificato che ha scosso le fondamenta della Chiesa, ma soprattutto il diario intimo di un legame raro e sorprendente.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Un anno dalla morte di Papa Francesco, il vaticanista Salvatore Cernuzio: «Non era una personalità facile, alcuni lati del carattere potevano risultare spigolosi, ma aveva grandi slanci, sapeva parlare al mondo intero» Notizie correlate Un anno senza Papa Francesco, a Levate incontro sulle grandi domande del nostro tempoAppuntamento sabato 11 aprile alla sala civica: interverrà il professor Giuseppe Trapani, giornalista per il Riformista e scrittore A dieci giorni... L'omaggio dell'arcidiocesi a Papa Francesco a un anno dalla scomparsa: si presenta il volume "Francesco Magno"L'arcidiocesi di Agrigento rende omaggio a Papa Francesco nel primo anniversario della sua scomparsa con un evento che intreccia editoria, arte e... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Un anno dalla morte di Francesco,a S.M.Maggiore una messa in ricordo; In cammino con Papa Francesco ad un anno dalla sua morte; Papa Francesco: Famiglia Cristiana, Credere e Maria con te lo ricordano a un anno dalla morte; Le celebrazioni in ricordo di Papa Francesco. Papa Francesco: Famiglia Cristiana, Credere e Maria con te lo ricordano a un anno dalla morteA un anno dalla morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile 2025, tre settimanali del Gruppo editoriale San Paolo – Famiglia Cristiana, Credere e Maria con te – dedicano nel numero in edicola ... agensir.it Il Patriarca ricorda Papa Francesco a un anno dalla morte: «Incancellabile la visita a Venezia»Tra pochi giorni ricorrerà l’anniversario della morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile, Lunedì dell’Angelo, presso la Domus Sanctae Marthae in Vaticano. Nel prossimo numero di Gente Veneta in ... genteveneta.it Papa Francesco ha professato che il diavolo non si sconfigge trattando, ma mantenendo ferma la fede e rifiutando qualsiasi compromesso e dialogo. Papa Leone XIV porta avanti la risoluta posizione. Porta chiusa a Trump. x.com #Documentario | "Papa Francesco - Un uomo di parola" di #WimWenders, In occasione del primo anniversario della morte di #PapaFrancesco Martedì #21aprile in prima serata su #Tv2000 Canale 28 157 Sky Le idee e il messaggio di Papa France - facebook.com facebook