La basilica di Santa Maria Maggiore celebra la Settimana Santa

Nella basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo si stanno svolgendo le tradizionali celebrazioni della Settimana Santa, momento centrale dell’anno liturgico. Le funzioni religiose vengono celebrate con particolare solennità, coinvolgendo fedeli e comunità locali in riti che si ripetono ogni anno in questo periodo. Le cerimonie si tengono nel rispetto delle consuetudini religiose e si svolgono all’interno della chiesa.

Bergamo. La Settimana Santa, cuore dell’anno liturgico, è sempre stata celebrata solennemente in tutte le chiese bergamasche, ma in modo tutto particolare nella basilica di S. Maria Maggiore, dove la cura singolare dei riti e la qualità della musica sacra, unitamente all’intensità della partecipazione dei fedeli, rendono splendide le liturgie. Si fa sì che le celebrazioni parlino a quanti, in quei giorni santi, frequentano la Basilica aiutandoli ad entrare nei Misteri santi della Passione, della Morte e della Risurrezione di Gesù attraverso la “via pulchritudinis” la via della bellezza. Anche quest’anno, quindi, dopo il cammino quaresimale, le liturgie della Grande e Santa Settimana saranno celebrate con la consueta solennità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Le epigrafi nella Basilica di Santa Maria Maggiore di SipontoAlcune di esse sono funerarie, altre invece celebrative , come quella del pilastro interno di destra recante la notizia della riconsacrazione... Leggi anche: Basilica di Santa Maria Maggiore, restauri per un milione. «Grazie anche al boom di visitatori» Questa chiesa galleggia davvero Scopri la verità! Una raccolta di contenuti su Santa Maria Maggiore Temi più discussi: Re Felipe di Spagna sarà Protocanonico del Capitolo della Basilica Liberiana; Re Felipe e Letizia a Roma per incontrare Papa Leone XIV in Vaticano, poi a Santa Maria Maggiore; Roma si ferma per i reali di Spagna: modifiche alla viabilità per la cerimonia del titolo di Protocanonico; Filippo VI di Spagna Protocanonico di Santa Maria Maggiore. La basilica di Santa Maria Maggiore celebra la Settimana SantaBergamo. La Settimana Santa, cuore dell’anno liturgico, è sempre stata celebrata solennemente in tutte le chiese bergamasche, ma in modo tutto particolare nella basilica di S. Maria Maggiore, dove la ... bergamonews.it PORTA SANTA APERTA IN SANTA MARIA MAGGIORE/ Messa Giubileo 2025: dove c’è la Madonna il Diavolo non entraL'apertura della Porta Santa nella Basilica di Santa Maria Maggiore in Roma, oggi 1 gennaio 2025: il Giubileo della speranza e il Sì della Madonna APERTA ANCHE LA QUARTA PORTA SANTA PER IL GIUBILEO ... ilsussidiario.net Roma, Basilica di Santa Maria Maggiore. Mosaico della loggia posta sulla facciata principale. x.com Santa Maria Maggiore Val Vigezzo (VB), cittadina degli spazzacamino, vale la pena visitare almeno una volta. Buongiorno a tutti. - facebook.com facebook