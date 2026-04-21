Papa Francesco | il bilancio di un anno tra misericordia e verità

A un anno dalla scomparsa di Papa Francesco, il vescovo di Cassano allo Ionio ha espresso una riflessione sul suo operato. Ha evidenziato come il suo pontificato abbia portato la Chiesa a concentrarsi sui principi fondamentali del Vangelo. In questa occasione, sono stati ricordati i momenti principali e le scelte compiute dal Papa durante il suo mandato, senza entrare in giudizi o interpretazioni.

In occasione del primo anno trascorso dalla scomparsa di Papa Francesco, il vescovo di Cassano allo Ionio, Savino, ha voluto tracciare un bilancio della guida pontificia, sottolineando come la sua azione abbia riportato la Chiesa ai pilastri fondamentali del Vangelo. L’analisi del prelato, che ricopre anche il ruolo di vicepresidente della Cei, mette in luce una missione focalizzata sulla centralità di Dio e sulla difesa della dignità umana. L’eredità di un ministero basato sulla misericordia. Il messaggio consegnato da Savino evidenzia come l’azione del pontefice si sia distinta per la capacità di distinguere la voce del Vangelo dal rumore della modernità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Papa Francesco: il bilancio di un anno tra misericordia e verità Notizie correlate Un anno senza Papa Francesco: il mondo ricorda il Pontefice della misericordiaA un anno dalla scomparsa di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile, il mondo continua a custodire con intensità il ricordo di un Pontefice che ha... L'omaggio dell'arcidiocesi a Papa Francesco a un anno dalla scomparsa: si presenta il volume "Francesco Magno"L'arcidiocesi di Agrigento rende omaggio a Papa Francesco nel primo anniversario della sua scomparsa con un evento che intreccia editoria, arte e... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Un omaggio commemorativo per un Papa gesuita; Papa Francesco, la teologa argentina Emilce Cuda: Sapeva guardare sempre oltre l’orizzonte. Con lui laici e vescovi sedevano insieme; Padre Spadaro: Lo scrollone benefico che ci ha dato papa Francesco; Un anno senza Papa Francesco. Un anno senza Papa Francesco, Andrea Riccardi: Ha cambiato il mondo, ma nella Chiesa c’è chi l’ha ostacolatoUn anno dopo la morte di Papa Francesco il professor Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant'Egidio, traccia un bilancio del suo pontificato ... fanpage.it Francesco, il Pontefice che rifiutò una Chiesa chiusa nei suoi perimetriLe parole apertura e incontro hanno caratterizzato il pontificato di Bergoglio: «Dio vive nella città e la Chiesa vive nella città», diceva il Papa venuto «dalla fine del mondo» ... famigliacristiana.it Papa Francesco ha dedicato ogni giorno del suo pontificato alla costante ricerca della pace. Nel primo anniversario della sua scomparsa, il ricordo del Sommo Pontefice e del suo impegno per il mondo si intreccia con l’auspicio che si possano aprire spiragli n x.com #Documentario | "L’Argentina di Francesco" In occasione del primo anniversario della morte di #PapaFrancesco Stasera #21aprile in seconda serata su #Tv2000 Canale 28 dtt 157 Sky Di Eugenio Bonanata, prodotto da Telepace in collaborazio - facebook.com facebook