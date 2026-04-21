A un anno dalla morte di Papa Francesco, sono state rese pubbliche centinaia di lettere private che collegano il pontefice alla classe politica argentina. Questi messaggi, finora rimasti nascosti, delineano un quadro di rapporti stretti tra il leader religioso e figure di spicco del paese. La pubblicazione di queste lettere ha suscitato discussioni e ha portato alla luce dettagli inediti sul suo rapporto con il potere politico locale.

A un anno dalla scomparsa di Papa Francesco, emergono centinaia di messaggi privati che ricostruiscono i legami stretti tra il pontefice e la classe politica argentina. La corrispondenza, rivelata attraverso il volume intitolato La amistad no se negocia, vede protagonista l’attivista Gustavo Vera, fondatore dell’organizzazione La Alameda, impegnata nella lotta contro lo sfruttamento sessuale, il lavoro forzato e la tratta di esseri umani. Diplomazia e tensioni nei rapporti con Buenos Aires. Le carte inedite delineano un quadro complesso di interazioni con diverse figure del potere argentino. Il dialogo si è intrecciato con i percorsi politici di Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri e Alberto Fernández.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Papa Francesco e l’Argentina: le lettere segrete che scuotono il potere

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