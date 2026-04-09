A Lampedusa il ricordo di Papa Francesco | proiezione del documentario L’Argentina di Francesco

Da agrigentonotizie.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dal primo anniversario della scomparsa di Papa Francesco, Lampedusa si sta preparando a una serata dedicata al suo ricordo. Verrà proiettato il documentario

Lampedusa si prepara a ricordare Papa Francesco con un momento di riflessione pubblica a pochi giorni dal primo anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 21 aprile del 2025. L’isola non è un luogo qualunque per la memoria del pontefice: fu infatti proprio qui che scelse di compiere il primo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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