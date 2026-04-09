A Lampedusa il ricordo di Papa Francesco | proiezione del documentario L’Argentina di Francesco
A pochi giorni dal primo anniversario della scomparsa di Papa Francesco, Lampedusa si sta preparando a una serata dedicata al suo ricordo. Verrà proiettato il documentario
Lampedusa si prepara a ricordare Papa Francesco con un momento di riflessione pubblica a pochi giorni dal primo anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 21 aprile del 2025. L’isola non è un luogo qualunque per la memoria del pontefice: fu infatti proprio qui che scelse di compiere il primo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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"State attenti, il diavolo è un seduttore. Mai dialogare con lui perché è più furbo di tutti noi e ce la farà pagare. ...ha tentato Gesù con le citazioni bibliche... Con la tentazione non dobbiamo intrattenerci." Papa Francesco Non il senso letterale, ma l'archetipo. x.com
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