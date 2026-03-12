Regione Lazio | Vittorio Sambucci confermato presidente della commissione Sviluppo economico

Vittorio Sambucci è stato confermato come presidente della commissione regionale Sviluppo economico nel Lazio. La commissione si occupa di temi come start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione. La sua nomina è stata ufficializzata recentemente. La sua presenza ai vertici della commissione resta invariata anche in questa nuova fase.

Il conigliera pontino di Fratelli d’Italia era stato eletto a novembre dopo le dimissioni di Enrico Tiero: “Orgoglioso di questa riconferma. Lavorerò per rendere più forte il sistema produttivo del Lazio” Conferma alla presidenza della commissione regionale Sviluppo economico e Attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione per Vittorio Sambucci. "Desidero ringraziare i colleghi consiglieri che mi hanno rinnovato la fiducia. La mia rielezione a presidente della commissione Sviluppo economico è motivo di grande orgoglio”, ha commentato Sambucci che era stato eletto lo scorso novembre dopo che Enrico Tiero, in seguito all’arresto, si era dimesso dall’incarico. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

