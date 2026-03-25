A Platì è stata istituita una nuova commissione dedicata al controllo e alla garanzia, con un membro che ricopre il ruolo di presidente. Questa decisione riguarda l’ente comunale e rappresenta un cambiamento nella struttura amministrativa locale, con l’obiettivo di rafforzare le procedure di trasparenza e il funzionamento dell’amministrazione pubblica.

Paolo Ferrara: "Da presidente del Consiglio comunale ho il dovere di garantire che ogni azione amministrativa sia sottoposta a un controllo serio, imparziale e rigoroso" La commissione sarà presieduta dal dott. Giuseppe Leonardo, affiancato dai componenti Nicola Foti e Salvatore Arena, figure chiamate a svolgere un ruolo delicato e strategico nell’interesse esclusivo della collettività. L’istituzione della commissione rappresenta un segnale chiaro e concreto: Platì sceglie la strada della responsabilità, della trasparenza e della piena tutela dei cittadini. Non si tratta solo di un adempimento regolamentare, ma di un atto di maturità istituzionale che pone al centro il diritto della comunità a essere informata, garantita e rappresentata da istituzioni credibili e funzionanti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Svolta storica, a Platì nasce la commissione Controllo e garanzia con Leonardo presidente

Articoli correlati

Leggi anche: Gundam, svolta storica per la saga: nasce il film live action con Sydney Sweeney

Nasce la nuova commissione Affari istituzionali e Centenario: Bruni eletto presidenteHa preso ufficialmente avvio la nuova commissione consiliare Affari istituzionali e Centenario in seno al Consiglio comunale di Latina.