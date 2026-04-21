Nell’ultima puntata di OA Focus, speciale dedicato alla pallavolo, è stato ospite Paolo Porro. Durante l’intervista ha commentato la partita di Perugia, affermando che la squadra non era al massimo delle proprie possibilità per batterla. Ha inoltre parlato della sua esperienza in nazionale, sottolineando la forte concorrenza nel ruolo che ricopre. La puntata è disponibile sul canale YouTube di OA Sport.

Paolo Porro è stato l’ospite dell’ultima puntata di OA Focus, speciale pallavolo, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il palleggiatore della You Energy Piacenza ha parlato a 360° tra club e Nazionale. Il nativo di Genova inizia spiegando perchè ha scelto proprio il ruolo di alzatore: “ Da piccoli si sceglie sempre un ruolo più offensivo, come gli attaccanti nel calcio. Poi, però, bisogna rispettare le proprie caratteristiche fisiche. Gioco nel ruolo più bello. Sei sempre al centro del gioco. Decidi tu chi far attaccare o meno”. Il mestiere del palleggiatore non è semplice: “ I momenti più complicati sono gli ultimi punti di un set. Arrivi stanco, gli avversari magari hanno preso le tue misure, per cui provi la giocata per ingannare gli avversari o ti affidi al compagno più in forma.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paolo Porro: “Perugia stellare, non eravamo al 100% per batterla. Nazionale? Tanta concorrenza nel mio ruolo”

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