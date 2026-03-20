Muharemovic Juve il difensore osservato speciale nel match di domani sera Tanta concorrenza ma i bianconeri hanno questo vantaggio

Domani sera, durante la partita contro il Sassuolo, il difensore Muharemovic sarà sotto osservazione speciale. La squadra bianconera ha diversi giocatori in rosa, ma lui rappresenta una delle scelte principali per la difesa. La sua presenza in campo è particolarmente seguita dagli addetti ai lavori in vista dell’incontro. La partita si svolgerà in un contesto di rotazioni e valutazioni continue.

Muharemovic Juve, il difensore osservato speciale nel match con il Sassuolo. La concorrenza è tanta ma i bianconeri hanno un vantaggio. La Juve si prepara alla sfida contro il Sassuolo con un occhio di riguardo per un avversario speciale. Secondo l’analisi di Tuttosport, l’osservato speciale allo Stadium sarà Tarik Muharemovic. Il giocatore, che sta vivendo la stagione della consacrazione in Emilia, rappresenta molto più di un semplice ex: è un obiettivo concreto per rinforzare la retroguardia nella prossima stagione. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il legame tra il centrale e l’ambiente torinese non si è mai spezzato, alimentato dal rapporto fraterno con Kenan Yildiz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Contenuti e approfondimenti su Muharemovic Juve

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Sabato sera è in programma #JuveSassuolo e i bianconeri osserveranno da vicino #Muharemovic Vi piacerebbe vederlo nuovamente in bianconero Scrivetecelo nei commenti - facebook.com facebook

#JuveSassuolo will be the opportunity for the bianconero managers to ask for information regarding Tarik #Muharemovic. The bianconero defender, with a recent past in #NextGen, continues to be one of the names on the management's notebook for the x.com