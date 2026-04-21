È morto improvvisamente a 72 anni il giornalista che aveva appena condotto un concerto jazz organizzato dall’associazione Bollate Jazz Meeting, di cui era tra i fondatori. La serata si era svolta senza problemi, e l’evento si era concluso normalmente. La notizia del decesso si è diffusa nelle ultime ore, lasciando sconosciute le cause del malore che ha colpito l’uomo.

Lunedì sera aveva presentato il concerto jazz organizzato dall'associazione Bollate Jazz Meeting, di cui era uno dei fondatori. Lo aveva fatto con la stessa energia e passione di sempre. Poi il dramma, intorno alle tre di notte. Lutto nel mondo del giornalismo, la scorsa notte è morto improvvisamente il noto e stimato giornalista Paolo Nizzola, 72 anni, uno dei personaggi più conosciuti della città. Nizzola è stato colto da un malore improvviso, un’emorragia cerebrale e nonostante la corsa in ospedale per lui non c'è stato nulla da fare. Sul profilo Facebook di Paolo Nizzola l'ultimo post pubblicato è della "strepitosa serata", l'ultima della 28esima edizione di Jazz a Bollate.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morto Paolo Nizzola, il giornalista 72enne stroncato da un malore improvviso

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