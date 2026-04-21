E’ morto improvvisamente il giornalista Paolo Nizzola

Nella notte del 21 aprile, a Bollate, è stato trovato senza vita il giornalista Paolo Nizzola. La notizia della sua morte è stata confermata dalle autorità locali, che stanno indagando sulle cause del decesso. Nizzola, noto nel settore, si trovava in casa al momento della scoperta. Le forze dell’ordine stanno svolgendo i rilievi per chiarire le circostanze di quanto accaduto.

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