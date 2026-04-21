Un turista canadese è deceduto e altre tredici persone sono rimaste ferite in un episodio di sparatoria avvenuto presso le Piramidi di Teotihuacán, nel Messico. La zona archeologica, una delle mete più frequentate del paese, è stata teatro di questo incidente che ha coinvolto turisti di diverse nazionalità. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica e le motivazioni dell’accaduto.

La zona archeologica di Teotihuacán, nello Stato del Messico, è uno dei luoghi più visitati del Paese latinoamericano. Lunedì però si è trasformato in un incubo per i turisti che si stavano godendo lo spettacolo. Un uomo è salito sulla cima della Piramide della Luna e ha aperto il fuoco per poi togliersi la vita: una donna canadese di 32 anni ha perso la vita e altre 13 persone sono rimaste ferite, la più piccola ha 6 anni. I media locali hanno identificato il responsabile come Julio Cesar Jasso, 27 anni, messicano. Il rumore degli spari, i turisti a terra: alcuni video sui social mostrano gli attimi di terrore durante l’ attacco, con le persone che prese dal panico cercavano una via per mettersi in salvo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Messico, uomo spara sui turisti alle Piramidi di Teotihuacán: morta una ragazza canadese, 13 feriti

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