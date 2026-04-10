Sinner guarda oltre | Zverev tostissimo da battere Ho ricevuto i feedback che cercavo verso Roma e Parigi

Nella conferenza stampa, Jannik Sinner ha parlato della vittoria ottenuta contro il canadese Felix e ha menzionato che Zverev rappresenta un avversario molto difficile da sconfiggere. Ha anche riferito di aver ricevuto i feedback che cercava in vista delle prossime tappe di Roma e Parigi. L’atleta ha condiviso le proprie impressioni sul match e sugli obiettivi futuri, mantenendo una posizione concentrata e determinata.

In conferenza stampa Jannik Sinner ha commentato il successo odierno ai danni del canadese Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo, proiettandosi già verso la semifinale di domani con il tedesco Alexander Zverev e, più in generale, verso il prosieguo della stagione sulla terra battuta europea. Sono otto le palle corte vincenti giocate quest’oggi: “ Secondo me è un colpo che mette anche un po’ fuori bilanciamento l’avversario, perché comunque lo avvicini un po’ sulla linea e ti si aprono altri colpi. Secondo me questa è la funzione di questo colpo, oggi ho preparato la partita un po’ così, ma anche nel futuro, secondo me, sarà un colpo che cercheremo di migliorare, perché ti si aprono veramente tante giocate, però ancora non è naturale, ci devo ancora pensare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner guarda oltre: “Zverev tostissimo da battere. Ho ricevuto i feedback che cercavo verso Roma e Parigi” Leggi anche: Zverev ci crede: “Per battere Sinner servirà il match perfetto: sono pronto!” Lisa Vittozzi guarda oltre: “Un po’ delusa, penso che ho ancora delle possibilità”Lisa Vittozzi non è neppure andata vicina ai posti sul podio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Jannik Sinner vs Alexander Zverev Thriller For The Title | Vienna 2025 Final Highlights Temi più discussi: Sinner e Zverev a Montecarlo: l’esibizione con i bambini prima del debutto al torneo; Sinner e Zverev si preparano per Monte-Carlo: match di esibizione nel Principato. VIDEO; Cambiali in rosso in arrivo per Alcaraz ma non solo…; Atp Monte-Carlo: esordio soft per Sinner, poi Zverev o Medvedev. Tennis: Sinner vede la finale a Montecarlo, Jannik a bassa quota (1,19) con Zverev, per il titolo è testa a testa con AlcarazJannik Sinner si mette alle spalle il calo di energie accusato contro Tomas Machac, batte Felix Auger-Aliassime in due set e ora, nel Masters 1000 di Montecarlo, mette nel mirino Alexander Zverev. Una ... napolimagazine.com ATP Montecarlo: Sinner in semifinale, ora la sfida a ZverevJannik Sinner ha compiuto un passo decisivo nel prestigioso torneo ATP Montecarlo, assicurandosi l’accesso alla semifinale con una netta vittoria su Félix Auger-Aliassime. L’incontro, durato un’ora e ... it.blastingnews.com Esordio perfetto di Sinner a Monte-Carlo: Humbert battuto con un netto 6-3, 6-0. Guarda gli HIGHLIGHTS del match #SkySport #SkyTennis #Sinner #RolexMonteCarloMasters x.com Jannik Sinner con la fidanzata Laila Hasanovic insieme a Montecarlo: spazzate via le voci di crisi. Guarda le foto - facebook.com facebook