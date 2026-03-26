Una scoperta inquietante ha sconvolto il cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo. È stato rinvenuto un cadavere che presenta segni di profanazione e decapitazione. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto e identificare eventuali responsabili. La notizia ha attirato l’attenzione della comunità locale e delle forze dell’ordine.

Bergamo, 26 marzo 2026 – Una terribile e scioccante notizia che arriva direttamente dal cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo. Il cadavere di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa lo sorso ottobre a Milano dall'ex compagno, il 52enne Gianluca Soncin, è stato trafugato e decapitato. La macabra scoperta, anticipata nel corso del programma ' Dentro la notizia ', condotto su Canale 5 da Gianluigi Nuzzi, risale a lunedì scorso quando il feretro, custodito nel cimitero di Strozza, doveva essere trasferito dal loculo alla cappella di famiglia. Gli inquirenti, sono al lavoro per identificare i responsabili e chiarire il movente di un gesto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pamela Genini, scoperta shock: cadavere profanato e decapitato nel cimitero in provincia di Bergamo

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