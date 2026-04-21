Una donna si distende su un asciugamano bianco sotto alte palme, con un cielo chiaro sullo sfondo. Indossa un bikini a pois con dettagli giallo senape e si trova su una spiaggia tropicale. Le immagini mostrano la scena con la donna in posizione rilassata, mentre la spiaggia e le palme formano uno sfondo naturale. La scena si svolge in un ambiente soleggiato, con il mare visibile in lontananza.

S draiata su un asciugamano bianco, palme altissime e un cielo sullo sfondo. Oppure in riva al mare, mentre passeggia sul bagnasciuga con la sabbia bianca e si gode il momento: Alessia Marcuzzi ha infiammato i social con una serie di storie Instagram in bikini cui dimostra che la carta d’identità, per lei, non conta. E che l’estate nella sua vita è arrivata con qualche settimana in anticipo. Sarà merito di Tiago Schietti, il (presunto) nuovo compagno entrato nella sua vita da pochi mesi? Alessia Marcuzzi e la prova costume. guarda le foto Alessia Marcuzzi in bikini a 53 anni. Il costume indossato da Alessia Marcuzzi è un triangolo a pois blu su fondo chiaro con bordi giallo senape che danno carattere all’insieme.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Palme, spiaggia tropicale e un bikini a pois con bordi giallo senape. Cosa volere di più?

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