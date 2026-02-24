Oneplus 16 potrebbe avere i bordi più sottili di sempre

Le indiscrezioni sul OnePlus 16 sono nate da leak che suggeriscono bordi più sottili rispetto ai modelli precedenti. La causa di queste voci risiede nella fuga di immagini che mostrano un design rinnovato e compatto. Si ipotizza che l'azienda abbia puntato a migliorare anche la qualità delle foto e l'autonomia della batteria. I fan attendono nuove conferme prima di credere alle prime anticipazioni.

si analizzano le indiscrezioni sul oneplus 16, focalizzandosi su cornici, prestazioni fotografiche e autonomia. le voci indicano bordi uniformi estremamente sottili, un comparto fotografico avanzato e una batteria di grande capacità, con tempistiche di lancio che sembrano vicine al periodo descritto. l'insieme delle informazioni mira a offrire un quadro chiaro delle possibilità senza conferme ufficiali. oneplus 16 potrebbe offrire i bordi più sottili di sempre. le indiscrezioni indicano cornici uniformi da 0,8 mm, con una sporgenza quasi inesistente che supererebbe 1 mm di spessore rispetto agli standard odierni.