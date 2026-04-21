Nella serie C maschile di pallavolo, la squadra Kabel ha sfiorato una vittoria contro la capolista, che ha concluso il match al quinto set con un punteggio di 3-2. La partita si è conclusa con i seguenti parziali: 25-22, 23-25, 21-25, 25-20 e 15-10. Prato ha portato a casa il successo, ma la Kabel ha comunque mostrato una buona prestazione.

La Kabel sfiora l’impresa in serie C maschile. Prato porta al quinto la capolista, ma finisce per perdere 3-2 (25-22; 23-25; 21-25; 25-20; 15-10). Una buonissima prestazione degli uomini di Novelli. Prato bella ed efficace per larghi tratti e con alcune individualità nettamente in crescita. Questo non è bastato per battere Livorno, ma il percorso è giusto per arrivare ai play off. Prato inizia con Pontillo e Alpini in diagonale, Conti e Corti al centro, Bandinelli e Menchetti in attacco e Jordan Civinini libero. Meglio la Kabel in avvio (4-7 e 7-9), poi tre errori pratesi spianano la strada a Torretta (10-9 e 12-10). La gara è comunque equilibrata (13-13 e 16-16).🔗 Leggi su Lanazione.it

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Perugia piega Civitanova al tie break | SuperLega di Pallavolo maschile 2025/26

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