Sky ottiene i diritti tv degli Europei di pallavolo maschile e femminile 2026

Sky ha acquisito i diritti TV degli Europei di pallavolo maschile e femminile del 2026, dopo aver investito notevoli risorse per garantire la copertura delle gare. La decisione deriva dalla crescente domanda di eventi sportivi di alto livello e dalla volontà di offrire agli appassionati un accesso più facile alle partite. La piattaforma trasmetterà tutte le partite in diretta, permettendo agli spettatori di seguire ogni momento delle competizioni.

Italia e Europa rafforzano la propria passione per il volley grazie a un nuovo accordo che garantisce a Sky la trasmissione esclusiva di eventi di elevato spessore nel panorama continentale. La collaborazione con Infront, partner premium per la distribuzione dei diritti, permette alla piattaforma satellitare di offrire un percorso privilegiato attraverso alcuni tra i più prestigiosi tornei europei di volley, sia a livello di nazionali che di club. Tra gli eventi più attesi si trovano i Campionati Europei di volley femminile e maschile, con le edizioni del 2026 che vedranno Sky in veste di protagonista principale per la narrazione televisiva e in streaming.