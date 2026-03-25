Pallanuoto Master 2026 | la Rari Nantes Romagna chiude la regular season a punteggio pieno

La squadra master della Waterpolo Forlì, nota come Rari Nantes Romagna, ha concluso la regular season con una vittoria che le ha permesso di terminare il campionato con il punteggio pieno. La squadra ha ottenuto un risultato positivo nell'ultima partita, confermando il successo ottenuto nelle gare precedenti. La stagione si è conclusa senza sconfitte per la formazione romagnola.

Nella settima giornata, la Rari Nantes Romagna ha avuto la meglio sui Sabadons Bologna, attualmente terzi in classifica, con il punteggio finale di 9-6 Si chiude nel migliore dei modi la regular season della squadra master della Waterpolo Forlì, che conquista l’ennesima vittoria e termina il campionato a punteggio pieno. Nella settima giornata, la Rari Nantes Romagna ha avuto la meglio sui Sabadons Bologna, attualmente terzi in classifica, con il punteggio finale di 9-6. Nonostante alcune assenze di rilievo, la formazione guidata da coach Luca Gennari ha messo in acqua compattezza, esperienza e una gestione lucida dei momenti chiave del match. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Pallanuoto, Master 2026: la Rari Nantes Romagna chiude la regular season a punteggio pieno Articoli correlati Pallanuoto, Europei 2026: l’Ungheria chiude la prima fase a punteggio pieno. Ok anche la SerbiaAgli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso a Belgrado, in Serbia, si completa la prima fase per i Gruppi A e C, con le prime tre di... Pallanuoto femminile, l’Italia liquida anche la Turchia e chiude la prima fase degli Europei a punteggio pienoNel primo quarto il Setterosa indirizza chiaramente il match, piazzando un parziale di 6-0 in meno di 4': l’Italia dilaga subito con la doppietta di... Tutti gli aggiornamenti su Rari Nantes Romagna Pallanuoto, Master 2026: la Rari Nantes Romagna chiude la regular season a punteggio pienoNella settima giornata, disputata mercoledì 18 marzo 2026, la Rari Nantes Romagna ha avuto la meglio sui Sabadons Bologna, attualmente terzi in classifica, con il punteggio finale di 9-6 ... forlitoday.it PALLANUOTO A2 F: La Rari superata dal VolturnoSconfitta esterna per la Rari Nantes che nella 10^giornata di serie A2 cede 11-8 al Volturno nella vasca della piscina di Santa Maria Capua Vetere. Sfida sempre sul filo dell’equilibrio con il distacc ... renonews.it