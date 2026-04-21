Pallanuoto la Pro Recco cede al Ferencvaros ma resta prima nel girone dei quarti di Champions League

Nella quarta giornata dei quarti di finale della Champions League di pallanuoto, la squadra italiana ha perso contro una compagine ungherese. Nonostante la sconfitta, mantiene il primo posto nel girone. La partita si è conclusa con un risultato negativo per la formazione italiana, che ha comunque mantenuto la posizione in classifica grazie ai punti acquisiti nelle gare precedenti.

Sconfitta indolore per la Pro Recco nella quarta giornata dei quarti di finale della Champions League 2025-2026 di pallanuoto maschile: i liguri cedono per 14-16 ai magiari del Ferencvaros, ma difendono il vantaggio nella differenza reti negli scontri diretti (avendo vinto per 9-13 in Ungheria) e restano al primo posto nel Gruppo B. La Pro Recco viene agganciata a quota 9 proprio dai magiari, ma è prima proprio in virtù degli scontri diretti: i liguri sono ad un punto dalla qualificazione alla Final Four, dato che i tedeschi della Waspo 98 Hannover superano di misura i croati della Mladost, sconfitti per 15-14, e li agganciano a quota 3. Con...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, la Pro Recco cede al Ferencvaros ma resta prima nel girone dei quarti di Champions League Notizie correlate Pallanuoto: Pro Recco spettacolare in Ungheria, battuto 13-9 il Ferencvaros in Champions LeagueSi apre nel migliore dei modi la seconda fase della Champions League di pallanuoto per la Pro Recco. Pallanuoto, Pro Recco e Brescia vincono in Champions League: potrebbero sfidarsi ai quartiGirone C VPK Primorac Kotor-FTC Telekom Waterpolo 15-25AN Brescia Team-CSM Oradea 17-13Classifica: FTC Telekom Waterpolo 16, AN Brescia Team 14, CSM... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Champions pallanuoto, quarti finale su Sky. Oggi Pro Recco-Ferencvaros; Pro Recco, scudetto n. 32! Sport Management terza col brivido, Torino in A2; Pallanuoto, la Pro Recco soffre ma riesce ad avere la meglio sul Savona per 19 a 16; Pallanuoto, la Pro Recco vince il big match in casa del Savona in Serie A1. Pallanuoto, la Pro Recco cede al Ferencvaros ma resta prima nel girone dei quarti di Champions LeagueSconfitta indolore per la Pro Recco nella quarta giornata dei quarti di finale della Champions League 2025-2026 di pallanuoto maschile: i liguri cedono ... oasport.it Pallanuoto M/ La Pro Recco superata in casa dal Ferencvaros (14-16)Pallanuoto M/ La Pro Recco superata in casa dal Ferencvaros (14-16) ... msn.com Champions League, Pro Recco-Ferencvaros alla Sciorba: in palio il primato nel girone x.com BRAVISSIMI i nostri U18 che hanno superato il piemontesi del VII Torino con un perentorio 83-8! . #essereilrecco #proreccorugby #u18 #vittoria #bravissimi facebook