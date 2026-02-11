Due squadre italiane si portano a casa le vittorie nell’ultima giornata della fase a gironi della Champions League di pallanuoto. Pro Recco e Brescia, già qualificate ai quarti, hanno ottenuto risultati importanti. Ora, potrebbero incontrarsi di nuovo nel prossimo turno, questa volta nella stessa fase a eliminazione diretta. La competizione entra nel vivo e i tifosi italiani aspettano con ansia i prossimi incontri.

Doppia vittoria italiana nell’ultima giornata della prima fase a gironi della Champions League 2025-2026 di pallanuoto maschile: successi per Pro Recco e Brescia, già qualificate ai quarti di finale, dove potrebbero anche essere inserite nello stesso girone. Nel Gruppo B la Pro Recco, già certa del primo posto nel girone, vince anche l’ultima partita e chiude la prima fase a punteggio pieno, passando per 13-15 in casa dei croati dello Jadran Spalato: i liguri saranno teste di serie in sede di sorteggio dei quarti e verranno inseriti in un raggruppamento con un’altra prima classificata e due seconde. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto, Pro Recco e Brescia vincono in Champions League: potrebbero sfidarsi ai quarti

Approfondimenti su Pro Recco Brescia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Pro Recco Brescia

Argomenti discussi: Coppa Italia Unipol. Pro Recco-RN Savona in finale. Domenica ore 21 Raisport; Coppa Italia per la Liguria: la finale è Pro Recco-Savona; Pallanuoto Champions League, le gare di Pro Recco e Brescia su Sky e Now; Pallanuoto: Coppa Italia, Pro Recco travolge il Posillipo 21-6 e vola in finale.

Pallanuoto, Pro Recco e Brescia vincono in Champions League: potrebbero sfidarsi ai quartiDoppia vittoria italiana nell'ultima giornata della prima fase a gironi della Champions League 2025-2026 di pallanuoto maschile: successi per Pro Recco e ... oasport.it

Pallanuoto, Champions League: Pro Recco e Brescia all’ultima sfida della fase a gironi su SkyMercoledì 11 febbraio si chiude la group phase dell’European Aquatics Champions League 2025/26: Pro Recco in trasferta a Spalato, AN Brescia in casa contro Orad ... sportface.it

Pro Recco Waterpolo. . | Domani scendiamo in vasca contro lo Jadran Spalato, l’ex Rino Buric: “Partita che non conta per la classifica ma vogliamo vincere. A Recco sto benissimo, giocare nel club più importante del mondo mi dà g - facebook.com facebook

La Pro Recco supera 13-7 il Savona e vince la 19^ Coppa Italia x.com