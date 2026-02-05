Pallanuoto a2 donne Rari Nantes una partita verità lontano da casa con i Castelli Romani

Questa domenica, la Rari Nantes affronta una partita decisiva lontano da casa contro i Castelli Romani. È un appuntamento importante per chiudere al meglio il girone di andata nel campionato di serie A2 di pallanuoto donne. Dopo la pausa degli Europei, la squadra ha l’opportunità di fare risultato e mettere pressione sulle avversarie. La sfida si preannuncia combattuta e potrebbe cambiare gli equilibri della classifica.

Due sfide fondamentali per chiudere nel migliore dei modi il girone di andata. Dopo la sosta per gli Europei, riprende il campionato di serie A2 di pallanuoto. Dopo la vittoria del 17 gennaio, 9-6 con le Napoli Lions, la Rari Nantes affronterà i Castelli Romani. Contro la formazione capitolina, neopromossa, ma dalla grande potenzialità, la Rari è chiamata a una riprova contro un'avversaria di livello. Sabato alle 15 alla piscina del Foro Italico seconda e quarta forza del girone Sud di A2, con le romane attestate a 9 punti, a 3 lunghezze da Rari e Lazio. Sfida di alta classifica per Elisa Fiorini (nella foto di Paolo Tassoni) e compagne che puntano in alto grazie alla seconda difesa e al terzo miglior attacco con 47 reti.

