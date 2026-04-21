L'allenatore dell'Atalanta ha commentato la partita contro la Juventus, affermando di aver apprezzato la prestazione della squadra. Durante la conferenza stampa, ha anche affrontato il tema della prossima sfida di campionato. La sua analisi si è concentrata sui dettagli della gara e sulle aspettative per le prossime partite. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo ad altri aspetti legali o personali.

di Francesco Spagnolo Palladino in conferenza stampa ha parlato anche di Juve e della sfida in campionato della sua Atalanta. Ecco cosa ha detto il tecnico della Dea. Nella conferenza stampa di vigilia della semifinale di ritorno contro la Lazio, il tecnico dell’Atalanta, Raffaele Palladino, ha fatto il punto sulle prestazioni della Dea ritornando anche sulla sfida contro la Juventus. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO PRESTAZIONI – « Abbiamo avuto possibilità di lavorare dopo l’eliminazione in Champions League, e abbiamo avuto modo di lavorare su certi dettagli per avere continuità, cercando di mettere nella migliore condizione possibile anche certi giocatori.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Palladino ritorna sulla partita contro la Juve: «La prestazione mi è piaciuta. A me interessa una cosa»

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