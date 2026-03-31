Il giocatore della Juve ha disputato l'intera partita con la nazionale under 21 del Montenegro contro la Polonia. Durante la gara, ha mostrato una prestazione positiva, anche se la squadra ha subito una sconfitta. La partita si è conclusa con il risultato negativo per il Montenegro, senza ulteriori dettagli sulla sua condotta in campo.

di Francesco Spagnolo Adzic in campo con il Montenegro contro la Polonia. Una prestazione positiva per il giocatore della Juve nonostante la sconfitta. I dettagli. Il panorama dei giovani talenti europei continua a mettere in luce nomi pronti al grande salto, e tra questi spicca indubbiamente quello di Vasilije Adzic. Il gioiellino montenegrino è stato recentemente protagonista assoluto con la maglia del Montenegro U21, impegnato nella delicata sfida di qualificazione agli Europei di categoria contro i pari età della Polonia. Sebbene il risultato finale non abbia sorriso alla sua nazionale, la prestazione individuale del centrocampista ha confermato quanto di buono si dice sul suo conto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Adzic in campo per 90 minuti con il Montenegro U21: la prestazione del giocatore della Juve e cosa è successo durante la partita contro la Polonia

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