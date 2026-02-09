Marchegiani critico sulla Juve | Con la Lazio mi è piaciuta a tratti Il problema non è che non fa gol c’è un’altra cosa che deve preoccupare

La Juventus ha faticato contro la Lazio e Marchegiani non le manda a dire. L’ex portiere ha commentato a Sky, evidenziando come la squadra di Spalletti abbia mostrato alcune criticità, soprattutto in fase di non possesso palla e nell’avvio di gara. Marchegiani ha sottolineato che il problema non è solo il numero di gol segnati, ma qualcos’altro che preoccupa di più. La partita dello Stadium ha mostrato ancora margini di miglioramento, anche se ci sono aspetti su cui la Juventus deve riflettere.

Marchegiani commenta a Sky il match dello Stadium: focus sugli errori in fase di non possesso e la gestione dell'avvio di gara da parte di Spalletti. Il vibrante pareggio per 2-2 maturato all' Allianz Stadium tra Juventus e Lazio continua a far discutere opinionisti e addetti ai lavori. Nel corso della trasmissione Sky Calcio Club, Luca Marchegiani ha offerto una disamina lucida della prestazione offerta dagli uomini di Luciano Spalletti, spostando il focus della critica dalla fase offensiva a quella difensiva. Se nelle ultime uscite la Vecchia Signora era finita sotto la lente d'ingrandimento per la difficoltà nel trovare la via della rete, contro i biancocelesti il problema si è capovolto.

