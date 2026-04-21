palladino orgogliosi della scalata fatta contro la lazio gara cruciale

Il tecnico ha sottolineato che la partita contro la Lazio rappresenta un momento decisivo, arrivando a circa un mese dalla conclusione del campionato. Ha evidenziato l’importanza dell’incontro, ricordando che, sebbene si dia per scontato quanto già raggiunto, bisogna comunque essere soddisfatti del percorso fatto finora. La squadra si prepara ad affrontare una sfida fondamentale, con l’obiettivo di continuare a mantenere alta l’attenzione sulla corsa alla classifica.

BERGAMO - "Questa è la partita, sarà molto importante, arriva a un mese dalla fine del campionato. È una gara cruciale, si dà per scontato quello che si è fatto, ma se guardiamo indietro dobbiamo essere orgogliosi della scalata fatta. A noi non cambia niente, siamo orgogliosi del percorso fatto. Siamo carichi". Raffaele Palladino ha tracciato la linea in conferenza stampa, l'Atalanta c'è e vuole conquistare la finale di Coppa Italia dopo il 2-2 dell'andata all'Olimpico contro la Lazio. "È come se fosse una partita secca, da dentro o fuori - ha spiegato il tecnico dei nerazzurri in conferenza stampa, alla vigilia della...🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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