Raffaele Palladino ha deciso di non fare rotazioni nella partita tra Atalanta e Lazio, perché considera questa fase della stagione decisiva. L’allenatore punta su una formazione stabile per mantenere la concentrazione, anche se alcuni giocatori sono stanchi dopo molte partite. Palladino spiega che la scelta deriva dalla necessità di affrontare al massimo questa sfida, considerando l’importanza della posta in gioco per la sua squadra.

Nel pre-partita della sfida di Serie A tra Atalanta e Lazio, l’allenatore Palladino presenta una lettura della gara fondata sull’equilibrio tra impianto tecnico e coesione del gruppo. Le sue parole puntano a tradurre in campo una crescita condivisa, una gestione lucida della stagione e la determinazione necessaria per affrontare un periodo decisivo. riconoscimento al lavoro di squadra e valorizzazione della società emergono nelle osservazioni dell’allenatore, che attribuisce ai giocatori parte significativa dei risultati e lo stesso merito va a chi ha costruito la squadra. La rotazione è stata modulata in funzione della forma e delle necessità, con l’obiettivo di presentare una formazione all’altezza degli impegni e di mantenere la competitività nelle gare più importanti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Palladino: «La fase cruciale della stagione, niente turnover»

Raffaele Palladino ha spiegato che questa settimana si trova di fronte a uno dei momenti più delicati della stagione, a causa di molte assenze tra i giocatori chiave.

Dopo la fine della prima fase della stagione regolare, otto squadre si preparano a scendere in campo per il girone che assegnerà il titolo.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Atalanta, doccia gelata per Palladino: un giocatore chiave si deve fermare | Ecco quante partite salta.

Champions League, è tempo di playoff: italiane all’assalto degli ottavi!Martedì 17 e mercoledì 18 febbraio si aprono ufficialmente i playoff della Champions League, una fase cruciale che deciderà le ultime squadre qualificate agli ottavi di finale. Tre sono le italiane an ... msn.com

Atalanta-Fiorentina: Palladino da ex a un bivio cruciale per il campionatoPer la svolta, serve un’Atalanta europea. C’è un’altra competizione per testare gli effetti della cura Palladino: una Serie A in cui i nerazzurri soffrono il mal di gol (5 reti nelle ultime 8 partite) ... bergamo.corriere.it

Gab, Max e io abbiamo analizzato i primi mesi dell'Atalanta di Palladino (la fase di possesso, Scamacca e Krstovic, l'infortunio di CDK e la cessione di Lookman, le prime prestazioni di Raspadori, il centrocampo, Carnesecchi e la fase di non possesso) x.com

L'ATALANTA SI QUALIFICA PER I PLAYOFF DI CHAMPIONS LEAGUE Nonostante la sconfitta contro l'Union SG, i ragazzi di Palladino accedono alla fase degli spareggi della massima competizione europea. facebook