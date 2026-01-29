Rinnovate le attrezzature sportive in 49 palestre scolastiche

29 gen 2026

La Città metropolitana di Venezia ha annunciato il rinnovo delle attrezzature sportive in 49 palestre scolastiche della zona. Con un investimento di 570mila euro, verranno sostituite e aggiunte nuove reti da volley, canestri, porte da calcio, pedane elastiche e spalliere. L’obiettivo è migliorare le strutture e offrire agli studenti spazi più sicuri e funzionali per le attività sportive.

