Rinnovate le attrezzature sportive in 49 palestre scolastiche

La Città metropolitana di Venezia ha annunciato il rinnovo delle attrezzature sportive in 49 palestre scolastiche della zona. Con un investimento di 570mila euro, verranno sostituite e aggiunte nuove reti da volley, canestri, porte da calcio, pedane elastiche e spalliere. L’obiettivo è migliorare le strutture e offrire agli studenti spazi più sicuri e funzionali per le attività sportive.

Approfondimenti su Venezia Palestre Premiate le eccellenze della pallavolo reggina, Versace: "Le palestre scolastiche, cuore dello sport giovanile" Al Consiglio regionale di Reggio Calabria si è svolta la cerimonia di premiazione delle eccellenze della pallavolo locale, con particolare attenzione alle squadre protagoniste del campionato 20242025. Le 20 palestre scolastiche comunali a Novara: tutte hanno bisogno di interventi

