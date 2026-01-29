Il presidente del Coni, Giovanni Buonfiglio, dice che i dati del Rapporto Sport 2025 devono essere usati per migliorare le realtà dello sport in Italia.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Tutti questi numeri servono a noi per avere contezza di quello che siamo e per pianificare e progettare il nostro futuro, dando delle priorità. I numeri non si possono discutere ma dobbiamo essere capaci di applicarli alle nostre realtà". Lo ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, alla presentazione del Rapporto Sport 2025 di Icsc e Sport e Salute al Foro Italico. "Quest'anno, forse per la prima volta, ci si rende conto che la squadra si è arricchita di un giocatore. Anche noi come Coni cercheremo di contribuire con la pianificazione del nostro lavoro e le nostre competenze, la passione l'entusiasmo e la voglia di raggiungere il successo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Buonfiglio (Coni): "Numeri del Rapporto Sport 2025 vanno applicati a nostre realtà, Coni pronto a fare 'gol' insieme"

Approfondimenti su Buonfiglio Coni

Il recente decreto della Legge di Bilancio ha destinato fondi significativi al CONI, rafforzando il sostegno allo sport italiano.

Regione e Coni hanno stanziato un milione di euro per sostenere iniziative sportive che promuovono la tutela dell’ambiente.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Buonfiglio Coni

Argomenti discussi: Buonfiglio tedoforo di Milano Cortina 2026. Orgoglioso di vivere questa emozione; Coni, Buonfiglio: Roma merita Olimpiadi, ma prima pensiamo a Milano Cortina; Alla festa dello sport aveva premiato degli ultras con Daspo: si è dimesso il presidente…; Buonfiglio 'premio a 4 ultrà con Daspo, delegato Coni faccia passo indietro'.

Buonfiglio (Coni): Numeri del Rapporto Sport 2025 vanno applicati a nostre realtà, Coni pronto a fare 'gol' insiemeRoma, 29 gen. (Adnkronos) - Tutti questi numeri servono a noi per avere contezza di quello che siamo e per pianificare e progettare il nostro futuro, dando delle priorità. I numeri non si possono dis ... iltempo.it

Il presidente del Coni Buonfiglio elogia Sinner: Orgogliosi che sia il numero uno al mondoFIRENZE - Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio - a margine di un evento a Coverciano - ha parlato dei prossimi appuntamenti di tennis in programma in Italia. Spero di riuscire ad andare a Torino ... corrieredellosport.it

#giovanili Ieri sera nel corso della trasmissione Sport In Oro avevamo annunciato la fine del rapporto di Renato #Nardinocchi con il Pomezia Calcio. E da poco il club di Patron Alessio #Bizzaglia ha annunciato di aver affidato il coordinamento del settore agon - facebook.com facebook

Dagli sport invernali al centro delle Olimpiadi di Milano-Cortina al rapporto tra blackness e design, dal potenziale di una risorsa inaspettata come i funghi al lavoro delle designer Es Devlin, Hella Jongerius e Patricia Urquiola. x.com