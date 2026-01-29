Buonfiglio Coni | Numeri del Rapporto Sport 2025 vanno applicati a nostre realtà Coni pronto a fare ' gol' insieme

Il presidente del Coni, Giovanni Buonfiglio, dice che i dati del Rapporto Sport 2025 devono essere usati per migliorare le realtà dello sport in Italia.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Tutti questi numeri servono a noi per avere contezza di quello che siamo e per pianificare e progettare il nostro futuro, dando delle priorità. I numeri non si possono discutere ma dobbiamo essere capaci di applicarli alle nostre realtà". Lo ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, alla presentazione del Rapporto Sport 2025 di Icsc e Sport e Salute al Foro Italico. "Quest'anno, forse per la prima volta, ci si rende conto che la squadra si è arricchita di un giocatore. Anche noi come Coni cercheremo di contribuire con la pianificazione del nostro lavoro e le nostre competenze, la passione l'entusiasmo e la voglia di raggiungere il successo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

