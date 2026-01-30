America’s Cup 2027 Nepi Sport e Salute al Coni | A Barcellona 1,2 miliardi di Pil Napoli può fare di più

La squadra di Nepi (Sport e Salute) ha presentato al Coni le opportunità della prossima America’s Cup 2027. Durante l’incontro, hanno sottolineato come Barcellona abbia generato un PIL di 1,2 miliardi grazie alla manifestazione, e hanno espresso fiducia nel fatto che anche in Italia si possa ottenere risultati simili o migliori. La discussione si concentra sulle potenzialità del nostro paese nel portare avanti grandi eventi sportivi e rilanciare l’economia locale.

“Barcellona ha fatto un miliardo e duecento milioni di Pil, siamo convinti che in Italia si possa fare di più”. Così Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, intervenendo all’evento “Comunicare la vela”, in corso al Coni, ha commentato l’impatto economico dell’ America’s Cup, in vista dell’edizione che si terrà a Napoli nel 2027. Nel suo intervento, Nepi ha sottolineato il valore strategico dell’evento per il Paese, ringraziando il Governo per l’opportunità offerta: “Ringrazio ancora il Governo per questa grande opportunità”, ha detto, soffermandosi poi sul ruolo della Federazione italiana vela.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su America s Cup 2027 America’s Cup 2027, Valditara: “Napoli per due anni diventerà capitale dello sport” Napoli si prepara a vivere un biennio straordinario, diventando la capitale mondiale dello sport. Napoli, parte l?America?s Cup regate a luglio 2027: «E puntiamo al bis» A Napoli, si apre ufficialmente la Coppa America 2027, con la presentazione dei primi cinque team, in attesa di un sesto. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su America s Cup 2027 Argomenti discussi: L'America's Cup scopre le sue carte: a Napoli la prima regata è il 10 luglio 2027; AMERICA’S CUP: La FIV a fianco di Luna Rossa, al via la rotta verso Napoli 2027; Napoli, presentata l'America's Cup: via il 10 luglio 2027 nel campo di regata tra Posillipo e Castel dell’Ovo; America's Cup 2027 a Napoli, il via il 10 luglio: preliminari a Cagliari, Bagnoli diventerà il giardino della città. America’s Cup 2027, Nepi (Sport e Salute) al Coni: A Barcellona 1,2 miliardi di Pil, Napoli può fare di piùBarcellona ha fatto un miliardo e duecento milioni di Pil, siamo convinti che in Italia si possa fare di più. Così Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, intervenendo all’e ... ildenaro.it America’s Cup, regate preliminari a Cagliari! Svelate le date, prima tappa verso Napoli con un anno d’anticipoMercoledì 21 gennaio verranno svelate tutte le date della America's Cup 2027: tra pochi giorni sapremo il calendario dettagliato della prossima edizione ... oasport.it A Cagliari dal 21 al 24 maggio la regata preliminare 38^ America's Cup Louis Vuitton ne abbiamo parlato oggi su @skysport con - Andrea Abodi, Ministro dello Sport - Diego Nepi Molineris Amministratore Delegato di Sport e Salute @dnepimolineris - Franco - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.