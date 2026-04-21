Palermo truffa ai finti carabinieri | rubati 40.000€ in gioielli

A Palermo, un uomo di 33 anni è stato coinvolto in un episodio di truffa ai danni di una coppia di anziani. Dopo essere arrivato in città a bordo di un’auto a noleggio proveniente da Napoli, ha sottratto gioielli per circa 40.000 euro. Le forze di polizia hanno identificato il sospettato, che ora è sotto indagine.

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno messo a sistema un trentatreenne che, dopo essere sbarcato da Napoli con un’auto a noleggio, ha sottratto gioielli per un valore di circa 40 mila euro a una coppia di anziani. L’arresto è avvenuto grazie all’intervento tempestivo del 1 NOM, che ha intercettato il sospettato nel porto della città, recuperando l’intera refurtia composta da monili e orologi d’oro. L’inganno telefonico e la trappola del falso ufficiale. La vicenda si è dipanata attraverso una sofisticata manipolazione psicologica ai danni di due cittadini italiani. Tutto è iniziato con una telefonata ricevuta dal marito, il quale è stato informato da un uomo che si presentava come un Tenente dei Carabinieri riguardo alla clonazione della sua carta d’identità.🔗 Leggi su Ameve.eu

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