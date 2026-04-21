A Palermo, la polizia ha arrestato un giovane di 22 anni già noto alle forze dell’ordine mentre gestiva scambi di droga in via Re Federico. Durante l’operazione sono stati sequestrati 110 grammi di hashish. Il ragazzo è stato fermato mentre si trovava sul posto e condotto in commissariato per le procedure di rito. L’episodio si inserisce in un’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Un ventiduenne con un passato già noto alle forze dell’ordine è stato fermato dalla polizia a Palermo mentre gestiva piccoli scambi di stupefacenti in via Re Federico. L’intervento, portato avanti dai falchi della Sesta sezione investigativa — unità specializzata nel contrasto al crimine diffuso della squadra mobile locale — ha portato al sequestro di 110 grammi di hashish e una piccola somma di contanti. L’operazione è scattata quando l’equipaggio dei falchi, impegnato in un pattugliamento nella zona, ha notato il giovane stazionare nei pressi di un locale commerciale. Il ragazzo, che stava conversando con diverse persone presenti nell’area, è apparso sospetto ai occhi degli agenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, falchi fermano lo spacciatore: sequestrati 110g di hashish

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