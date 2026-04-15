A Palermo, un uomo di 48 anni è stato arrestato dai Falchi in via Mulini, vicino alla Zisa, dopo aver ceduto droga. L’uomo, senza lavoro e con precedenti giudiziari, è stato fermato in seguito all’operazione che ha coinvolto la zona. L’intervento è avvenuto subito dopo la transazione di sostanze stupefacenti, che si è svolta nelle vicinanze del Castello della Zisa.

Un uomo di 48 anni, senza impiego regolare e con un passato giudiziario alle spalle, è stato arrestato in via Mulini a Palermo dopo una cessione di stupefacenti avvenuta nelle immediate vicinanze del Castello della Zisa. L’operazione, condotta dai Falchi della squadra mobile, ha portato al sequestro di circa trenta dosi di crack, oltre venti grammi di sostanza già pronta per la vendita, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e quasi mille euro in contanti. L’appostamento tattico in via Mulini e l’intervento dei Falchi. Il controllo del territorio è avvenuto attraverso una strategia di mimetismo urbano coordinata dalla sezione Contrasto al crimine diffuso della squadra mobile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, Falchi arrestano lo spacciatore di crack vicino alla Zisa

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