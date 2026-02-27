Spacciatore di hashish e marijuana arrestato dai Falchi | aveva in auto 350 grammi di droga

Da cataniatoday.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato sorpreso in auto con una settantina di dosi di droga, tra marijuana e hashish, pronte per essere spacciate. Il pusher, un catanese di 36 anni, è stato individuato e arrestato dai “Falchi” della squadra mobile che hanno notato il 36enne a bordo di un’auto lungo via D’Angiò e hanno intimato l’alt in modo da procedere ad un accurato controllo. Non appena l’uomo ha abbassato il finestrino per fornire i documenti, i “falchi” della Polizia di Stato hanno avvertito un forte e inconfondibile odore di marijuana provenire dall’abitacolo del veicolo. Per questo hanno proceduto a effettuare un’accurata perquisizione dell’auto, trovando al suo interno svariate dosi di droga. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Aveva hashish, marijuana e soldi . Spacciatore arrestato dai carabinieriL’atteggiamento sospetto di due soggetti, appartati in un parcheggio dei Quercioli, non è sfuggito ai carabinieri della sezione operativa del Norm...

Droga in auto, oltre 200 grammi tra hashish e marijuana: assolto dall’accusa di spaccioTempo di lettura: < 1 minutoSi chiude con un’assoluzione la vicenda giudiziaria che aveva coinvolto P.

COLTIVAVA 650 PIANTE DI MARIJUANA, ARRESTATO DAI CARABINIERI

Video COLTIVAVA 650 PIANTE DI MARIJUANA, ARRESTATO DAI CARABINIERI

Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento.

Temi più discussi: Spacciatore butta in un bidone della spazzatura uno zaino con circa 50mila euro di cocaina; Arrotonda la pensione spacciando hashish e cocaina, arrestato 76enne; Hashish e marijuana nascosti in un borsello e negli slip: arrestato un ragazzino di 14 anni; Il gas per la panna montata usato come droga e altre storie.

spacciatore di hashish eAlbenga, spacciatori fantasma tra la vegetazione del fiume: arrestati con eroina, hashish e soldiIeri, al termine di un’articolata attività di indagine, i militari della Stazione Carabinieri di Albenga, in collaborazione con la Polizia Locale di Albenga e il Nucleo Sicurezza Urbana dei Comuni di ... savonanews.it

spacciatore di hashish e1,7 kg di hashish in casa. la Polizia arresta spacciatore 25enneUn 25enne italiano, privo di precedenti, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli investigatori della Squadra Mobile da ormai diverso te ... newsrimini.it