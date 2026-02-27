Spacciatore di hashish e marijuana arrestato dai Falchi | aveva in auto 350 grammi di droga

È stato sorpreso in auto con una settantina di dosi di droga, tra marijuana e hashish, pronte per essere spacciate. Il pusher, un catanese di 36 anni, è stato individuato e arrestato dai “Falchi” della squadra mobile che hanno notato il 36enne a bordo di un’auto lungo via D’Angiò e hanno intimato l’alt in modo da procedere ad un accurato controllo. Non appena l’uomo ha abbassato il finestrino per fornire i documenti, i “falchi” della Polizia di Stato hanno avvertito un forte e inconfondibile odore di marijuana provenire dall’abitacolo del veicolo. Per questo hanno proceduto a effettuare un’accurata perquisizione dell’auto, trovando al suo interno svariate dosi di droga. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Aveva hashish, marijuana e soldi . Spacciatore arrestato dai carabinieriL’atteggiamento sospetto di due soggetti, appartati in un parcheggio dei Quercioli, non è sfuggito ai carabinieri della sezione operativa del Norm...

Droga in auto, oltre 200 grammi tra hashish e marijuana: assolto dall’accusa di spaccioTempo di lettura: < 1 minutoSi chiude con un’assoluzione la vicenda giudiziaria che aveva coinvolto P.

COLTIVAVA 650 PIANTE DI MARIJUANA, ARRESTATO DAI CARABINIERI

Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento.

Temi più discussi: Spacciatore butta in un bidone della spazzatura uno zaino con circa 50mila euro di cocaina; Arrotonda la pensione spacciando hashish e cocaina, arrestato 76enne; Hashish e marijuana nascosti in un borsello e negli slip: arrestato un ragazzino di 14 anni; Il gas per la panna montata usato come droga e altre storie.

Albenga, spacciatori fantasma tra la vegetazione del fiume: arrestati con eroina, hashish e soldiIeri, al termine di un’articolata attività di indagine, i militari della Stazione Carabinieri di Albenga, in collaborazione con la Polizia Locale di Albenga e il Nucleo Sicurezza Urbana dei Comuni di ... savonanews.it

1,7 kg di hashish in casa. la Polizia arresta spacciatore 25enneUn 25enne italiano, privo di precedenti, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli investigatori della Squadra Mobile da ormai diverso te ... newsrimini.it

I cani antidroga delle Fiamme Gialle trovano cocaina e hashish nascosti in macchina e fanno arrestare lo spacciatore - facebook.com facebook