A Palermo sono stati effettuati 32 fermi nei confronti di persone coinvolte in attività legate alla mafia e alle estorsioni, nell'ambito di un'operazione antimafia che ha portato al sequestro di armi e di alcune aziende. Le forze dell'ordine hanno condotto numerose perquisizioni nel quartiere di Brancaccio, mirando a colpire il mandamento locale. L'intervento si inserisce in un più ampio intervento di contrasto alla criminalità organizzata nella zona.

È di 32 provvedimenti di fermo il bilancio di una vasta operazione antimafia condotta dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri contro il mandamento mafioso di Brancaccio. L’azione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, è stata eseguita nelle prime ore di ieri a Palermo e ha coinvolto numerosi soggetti ritenuti responsabili di associazione mafiosa, estorsione aggravata, reati in materia di armi, trasferimento fraudolento di valori e traffico illecito di sostanze stupefacenti. Operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata avanti su delega della Procura della Repubblica di Palermo – Direzione Distrettuale Antimafia.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Palermo, colpo al mandamento di Brancaccio: 32 fermi per mafia ed estorsioni, sequestrate armi e aziende

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