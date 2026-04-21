Il governo pakistano attende ancora una risposta ufficiale dall'Iran riguardo alla partecipazione ai prossimi colloqui di pace. Il ministro dell'Informazione ha dichiarato che Islamabad non ha ricevuto conferme formali, mentre si continuano a fare sforzi per mantenere il cessate il fuoco in atto nella regione. La questione della presenza iraniana rimane aperta, senza ulteriori dettagli disponibili al momento.

Il ministro dell'Informazione pakistano Attaullah Tarar ha dichiarato che Islamabad è ancora in attesa della conferma formale da parte dell'Iran sulla sua eventuale partecipazione ai prossimi colloqui di pace, mentre proseguono gli sforzi per mantenere il fragile cessate il fuoco. Tarar ha osservato che l'attuale cessate il fuoco scadrà alle 4:50 del mattino (ora del Pakistan) del 22 aprile, aggiungendo che la decisione dell'Iran di partecipare ai colloqui di pace di Islamabad prima della fine della tregua di due settimane sarebbe "cruciale".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pakistan, attendiamo ancora conferma della presenza dell'Iran ai colloqui

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