Dopo 47 anni di negoziati diretti tra gli Stati Uniti e l'Iran, gli incontri recenti in Pakistan si sono conclusi senza accordo. Nel frattempo, l’amministrazione americana ha annunciato il blocco dello Stretto di Hormuz, aumentando le tensioni nella regione. Nel Medio Oriente, nel frattempo, il Libano si trova in una situazione di crisi con incendi e proteste in corso. Questi eventi mostrano un quadro di instabilità e rischi crescenti nel panorama internazionale.

Quarantasette anni dopo i colloqui diretti a più alto livello mai conclusi tra gli Stati Uniti e la Repubblica islamica, tutto è finito in un nulla di fatto che rischia di accelerare l’escalation anziché scongiurare la guerra. I negoziati di Islamabad, durati quasi venti ore e mediati dal governo del Pakistan con il patrocinio del feldmaresciallo Asim Munir e del premier Shehbaz Sharif, si sono chiusi senza l’agognato memorandum d’intesa tra Washington e Teheran, malgrado la capacità dei negoziatori di colmare quasi tutte le rispettive divergenze. L’unico scoglio insuperabile, come il presidente Usa Donald Trump non ha mancato di sottolineare a caratteri cubitali sul suo social Truth, è il programma nucleare dell’Iran.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Colloqui falliti in Pakistan, il blocco di Hormuz annunciato da Trump e il Libano in fiamme: il cessate il fuoco tra Usa e Iran è ancora a rischio

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Stretto di Hormuz: blocco navale annunciato da Trump Falliti i negoziatiIl presidente statunitense Donald Trump ha annunciato il blocco navale dello stretto di Hormuz.