Il presidente ha annunciato che l’accordo sarà firmato in Pakistan entro il giorno successivo, mentre ha avvertito l’Iran che la tregua scade martedì e, in assenza di un’intesa, le conseguenze saranno severe. La notizia arriva mentre Teheran si mostra disponibile a discutere e apre ai colloqui. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell’accordo o sulle possibili conseguenze in caso di mancato accordo.

Il Presidente annuncia la firma imminente in Pakistan, ma avverte l'Iran: la tregua scade martedì e, se non ci sarà un accordo, le conseguenze saranno durissime Il conto alla rovescia per la fine delconflitto in Iransi fa sempre più serrato. Il Presidente degli Stati Uniti,Donald Trump, ha lanciato un avvertimento diretto e brutale attraverso i microfoni diPBS:se il cessate il fuoco dovesse scadere martedì senza una soluzione diplomatica, la risposta militare sarà massiccia. “Inizieranno a esplodere moltebombe“, ha dichiarato il tycoon, delineando uno scenario di escalation immediata in caso di fumata nera. Il fulcro delle trattative è fissato aIslamabad, inPakistan, dove una delegazione statunitense guidata dal vicepresidenteJD Vanceè già in viaggio.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, l’ultimatum di Trump: ‘L’accordo sarà siglato domani in Pakistan’. Teheran apre ai colloqui

L’ultimatum de Trump à l’Iran

Notizie correlate

Guerra nel golfo, la giornata. “L'accordo sarà siglato domani in Pakistan”: l'annuncio di TrumpTrump ha annunciato oggi la ripresa dei negoziati in Pakistan, ma ha rinnovato le minacce: "Offriamo un accordo giusto.

“Aprite lo stretto di Hormuz o sarà l’inferno”. Ultimatum di Trump all’Iran: domani l’accordo?Parole dure, definitive, un ultimatum che potrebbe preludere all’attacco più devastante finora portato sull’Iran o al contrario a un accordo vero di...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Crisi nel Golfo | Falliscono i colloqui con l’Iran, e Trump lancia l’ennesimo ultimatum; I negoziati stroncati e gli ultimatum a vuoto: così Trump si è chiuso nella trappola di Hormuz; Medio Oriente, media Iran: 'Hormuz completamente chiuso' - La giornata dell'8 aprile - LIVEBLOG; La settimana politica: fallimento negoziati Iran e blocco Hormuz, Italia teme recessioni.

Ripescaggio Italia ai Mondiali: l’ultimatum di Trump all’Iran disegna un nuovo scenarioInevitabile considerare le possibili conseguenze sui Mondiali che inizieranno l'11 giugno e che si giocheranno tra Canada, Messico e Stati Uniti. sportal.it

Breve storia degli ultimatum di Trump all’IranNei negoziati con l’Iran, finora, Trump è più volte venuto meno ai suoi stessi ultimatum. Il primo è del 21 marzo, quando scrisse sui social media che se l’Iran non avesse riaperto lo stretto di ... ilpost.it

Così il sequestro della Touska condiziona i colloqui tra America e Iran. Il cargo iraniano abbordato dagli americani dopo sei ore di avvertimenti radio inascoltati. Il tempismo e la “massima pressione”. Di Gianraffaele Percannella facebook

Trump dà per raggiunto l'accordo con l'Iran, Vance in partenza per il Pakistan. Gli Usa sequestrano una nave di Teheran. Le ruspe israeliane radono al suolo interi villaggi nel sud del Libano. Media: giovedì nuovi negoziati tra Israele e Beirut x.com