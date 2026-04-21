Inter-Como 3-2 | altra pazza rimonta nerazzurri in finale

L’Inter ha superato il Como con un risultato di 3-2, conquistando così la finale di Coppa Italia. La squadra di Chivu è riuscita a recuperare un vantaggio di 2-0, grazie anche a una prestazione decisiva di Calhanoglu. La partita è stata caratterizzata da un recupero nel secondo tempo, che ha portato i nerazzurri a ribaltare il risultato e assicurarsi il passaggio del turno.

L’Inter rimonta ancora il Como e si assicura un posto in Finale di Coppa Italia. La squadra di Chivu riesce a recuperare il parziale di 2-0 grazie ad un super Calhanoglu. L’Inter si assicura l’accesso alla finale superando il Como per 3-2, al termine di un incontro combattutissimo al Meazza. La formazione nerazzurra, trovatasi ancora in svantaggio di due reti all’inizio del secondo tempo, è riuscita nei venti minuti conclusivi della gara a ribaltare l’esito di una partita che sembrava compromessa. La prima frazione di gioco è equilibratissima, sebbene gli ospiti siano più pericoli. Rimpianti per il palo di Kempf nei minuti iniziali. L’equilibrio si spezza al trentaduesimo minuto quando, su un’iniziativa individuale di Van der Brempt, favorisce l’inserimento a centro area di Baturina.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Inter Primavera Fiorentina 3-2: pazza rimonta dei giovani nerazzurri e tre punti d’orodi Alberto PetrosilliInter Primavera Fiorentina: incredibile rimonta dei nerazzurri di Carbone che portano a casa tre punti importantissimi al... Inter Primavera, rimonta “pazza” a Cagliari: Mancuso salva i nerazzurri: il resoconto del matchCalciomercato Inter, nuovo assalto a Curtis Jones? Il piano per l’estate Calciomercato Inter LIVE: Barella non è più incedibile. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Como-Inter 3-4, rimonta nerazzurra con Thuram e Dumfries; Inter a un passo dallo Scudetto, +9 sul Napoli: 4-3 in casa del Como; Como-Inter 3-4, super rimonta dei nerazzurri che mettono le mani sullo scudetto. Chivu: Faccio come i miei colleghi: siamo vicini alla Champions; Il Como ci crede fino alla fine ma il secondo tempo dell'Inter è da scudetto. Coppa Italia: Inter-Como 3-2 DIRETTA e FOTOInter-Como 3-2 i n campo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. ansa.it Inter-Como 3-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia: Sucic ribalta il matchLa diretta live di Como-Inter di Coppa Italia, semifinale di ritorno: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it COPPA ITALIA I L'Inter batte 3-2 il Como in rimonta e vola in finale FOTO Sotto 2-0 a San Siro, i nerazzurri ribaltano tutto con una doppietta di Calhanoglu (al 69' e 86') e il gol di Susic all'89'. Per i lariani le reti di Baturina al 32' e Da Cunha al 49' #ANSA https:// facebook #Acerbi tira giù #Douvikas e si porta via la maglia: Inter-Como, per Sozza è tutto ok x.com