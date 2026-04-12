Como-Inter le pagelle | Dumfries decisivo dietro letale davanti 8 Van der Brempt distratto | 4,5

Durante la partita tra Como e Inter, Dumfries si è distinto con una prestazione decisiva sia in fase difensiva che offensiva, ricevendo un voto di 8. Van der Brempt ha invece mostrato alcune distrazioni, meritando un punteggio di 4,5. Bastoni ha avuto problemi legati alla condizione atletica, mentre Thuram ha segnato una doppietta dopo diversi mesi, la prima dall’agosto precedente.