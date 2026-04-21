A Pagani si lavora per confermare una coalizione che sostiene la candidatura di De Prisco per un secondo mandato. La strategia politica si concentra sulla volontà di mantenere stabile l’amministrazione attraverso un’alleanza tra diverse forze locali. La campagna elettorale si svolge con l’obiettivo di rafforzare il sostegno alla figura del candidato in vista delle prossime consultazioni.

Le sorti amministrative di Pagani si delineano attraverso la conferma di una coalizione che punta sulla continuità gestionale. Quattro liste civiche hanno ufficializzato oggi il sostegno alla candidatura di De Prisco per un secondo mandato a capo del Comune, proponendo un progetto basato sul consolidamento dei risultati ottenuti nell’ultimo quinquennio. L’alleanza elettorale è composta dai movimenti Passione per Pagani, Pagani al Centro, Coraggio e Temperanza per Pagani e Progetto Civico Italia.it Pagani Riparte. Attraverso un documento programmatico, i coordinatori dei gruppi hanno spiegato la scelta di rinnovare l’incarica all’attuale primo cittadino citando la necessità di completare un percorso di ricostruzione iniziato su basi precedentemente compromesse e con una struttura amministrativa che appariva paralizzata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pagani, coalizione per De Prisco: il piano per il secondo mandato

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