Sergio Loggi si dice pronto a correre per un secondo mandato in Provincia. A circa un mese e mezzo dalle elezioni del 15 marzo, il sindaco di una località ancora non specificata conferma la sua disponibilità a continuare il percorso avviato. Loggi sottolinea di voler proseguire il lavoro già iniziato, mentre i candidati si preparano a tornare alle urne per il rinnovo degli organi provinciali.

"Secondo mandato in Provincia? Sono a disposizione per continuare nel lavoro iniziato". Sergio Loggi a circa un mese e mezzo dalle elezioni del 15 marzo, quando sindaci e amministratori locali torneranno al voto per il rinnovo dei vertici dell’ente. Il tutto al termine di un quadriennio complesso, segnato da un non semplice lavoro di risanamento finanziario che, secondo Loggi, oggi inizia a produrre risultati concreti. "Abbiamo rimesso a posto i conti con tanti sacrifici. Quando la coperta è corta devi cercare di far quadrare tutto e noi ci siamo trovati di fronte alle conseguenze del passaggio tra il predissesto e il dissesto", ha spiegato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Loggi: "Secondo mandato? Sì, per continuare il lavoro"

Approfondimenti su Loggi Provincia

Nel 2026, Cascina si prepara alle elezioni comunali: il sindaco Michelangelo Betti annuncia ufficialmente la sua candidatura per un secondo mandato.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

NUOVA BOMBA PER PREVOST: I LEFEBVRIANI!

Ultime notizie su Loggi Provincia

Argomenti discussi: Torna l’emergenza buche a Perugia. Strada dei Loggi ormai strada killer delle auto è ancora transitabile?.

Oggi, 6 gennaio, giorno dell’Epifania, i tre Re Magi e l’Angelo con la tromba usciranno dalla loggia del secondo piano della Torre dell’Orologio #Venezia a ogni cambio d’ora, dalle 8:00 alle 20:00, per sfilare in processione davanti alla statua della Madonna - facebook.com facebook

Secondo Sky Sport oggi provata la coppia d’attacco Nkunku-Loftus Cheek, con Athekame al posto di Saelemaekers e Fofana a centrocampo #Milan x.com